Bão số 9 Ragasa áp sát Quảng Ninh, miền Bắc bắt đầu mưa như trút nước

Đến 4h ngày 25/9, vị trí tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 9 Ragasa , ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Trong 12-24 giờ tới, bão vẫn di chuyển hướng Tây, khoảng 20km/h, khoảng trưa nay, đi vào khu vực Quảng Ninh. Sau đó, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực Đông Bắc Bắc Bộ và thành một vùng áp thấp trên đất liền khu vực Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão số 9 Ragasa, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2-3m, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-4m; biển động rất mạnh. Tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng do bão.