Bão số 9 Ragasa áp sát: Quảng Ninh căng mình chống đỡ, nỗi sợ Yagi vẫn ám ảnh

Ghi nhận tại khu du lịch Bãi Cháy và các phường ven biển của tỉnh Quảng Ninh trước thời điểm bão số 9 Ragasa đổ bộ, nhiều chủ khách sạn, nhà hàng đã khẩn trương cho nhân viên gia cố, chằng néo những khu vực dễ bị gió hất tung.

Những nhà hàng, cửa hàng hải sản có mái bằng tôn đều được đặt bao cát, túi nước để tránh bị tốc mái. Một số phương tiện tàu, thuyền được đưa lên bờ để tránh hư hỏng.

Những khu vực cửa kính của cửa hàng hải sản được gia cố bằng hai thanh sắt

Anh Luân (chủ một vựa hải sản tại khu vực Cái Dăm, phường Bãi Cháy) cho biết, nghe dự báo tỉnh Quảng Ninh nằm trong khu vực tâm bão số 9 Ragasa đổ bộ trong ngày 25/9.