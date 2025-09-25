Bão số 9 hạ cấp, Bộ Xây dựng yêu cầu lên kịch bản ứng phó với mưa lớn

Cục Hàng hải và Đường thủy nội địa Việt Nam tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện vận tải hoạt động trên biển, ven biển, cửa sông. Ngành đường thủy phải bằng mọi biện pháp thông tin diễn biến bão đến tàu thuyền, kêu gọi, hướng dẫn phương tiện thoát khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào nơi neo đậu an toàn.

Các Cục quản lý chuyên ngành phải căn cứ diễn biến thực tế để thành lập đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với địa phương triển khai ứng phó.

Đối với giao thông đường bộ, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ đảm bảo an toàn tại những đoạn bị ngập nước, ngầm tràn, sạt lở; tăng cường kiểm soát, điều tiết và cấm đường ở các vị trí nguy hiểm trên các tuyến quốc lộ trong vùng bão, mưa lũ. “Kiên quyết không cho người và phương tiện đi vào những vị trí này nhằm đảm bảo an toàn giao thông” – công điện nêu rõ.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam được giao bố trí sẵn sàng phương tiện tại các khu vực trọng điểm, sẵn sàng phối hợp xử lý khi có tình huống khẩn cấp.

Các Sở Xây dựng địa phương phải tập trung kiểm tra, đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, giao thông trong thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp. Đồng thời tổ chức trực ban 24/24 và báo cáo kịp thời những phát sinh về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 6 giờ ngày 25-9, tâm bão ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11. So với hôm qua, bão đã hạ 1 cấp. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h.