Bão số 8 tan dần, miền Trung sắp mưa to

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, ở trạm đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, trạm đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, tại Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, Nga Sơn (Thanh Hóa) có gió mạnh cấp 6 . Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có mưa to với lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Theo ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia), hiện nay (14/10), không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp có khả năng xuất hiện trên dải hội tụ nhiệt đới nên từ đêm 15-18/10 ở khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.