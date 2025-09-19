Bão số 8 đổ bộ Trung Quốc, Biển Đông sắp có cơn bão số 9

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11, sóng biển cao 3 - 5m. Biển động rất mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng - thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngoài cơn bão hiện tại thì có một áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía Tây Bắc Thái Bình Dương có khả năng sẽ mạnh lên thành bão.

Khoảng ngày 22-9, bão có khả năng di chuyển vào Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của Việt Nam từ ngày 24 đến 26-9. Đây là một cơn bão có cường độ mạnh, có khả năng gây ra gió mạnh, mưa lớn ở khu vực Bắc bộ và khu vực các tỉnh Trung bộ từ Thanh Hóa đến Huế.

Dự báo, từ nay đến cuối năm 2025, có khoảng từ 5 - 7 cơn bão, áp thấp hoạt động trên Biển Đông, trong đó khoảng từ 2 - 4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.