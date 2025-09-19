Bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15km/h

Hồi 4 giờ hôm nay 19/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15km/h.

Dự báo diễn biến bão (trong 12 đến 48 giờ tới):

Dự báo tác động của bão: Gió mạnh, sóng lớn

Trên biển: Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3,0-5,0m. Biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.