Bão số 8 đã hình thành trên Biển Đông, tên quốc tế Mitag

Bảo Anh| 18/09/2025 17:40

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông đêm qua đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8, tên quốc tế là Mitag; sức gió giật cấp 10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa hôm nay (18/9), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8, tên quốc tế là Mitag.

bao so 8 moi.jpg
Hướng di chuyển của bão số 8 chiều 18/9. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Đến 13h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Dự báo diễn biến trong 24 đến 72 giờ tới:

bao so8 tin.jpg

Do ảnh hưởng của bão số 8, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m. Biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/bao-so-8-da-hinh-thanh-tren-bien-dong-ten-quoc-te-mitag-2443871.html
