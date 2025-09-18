Bão số 8 đã hình thành trên Biển Đông, tên quốc tế Mitag

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa hôm nay (18/9), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8, tên quốc tế là Mitag.
Đến 13h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.
Dự báo diễn biến trong 24 đến 72 giờ tới:
Do ảnh hưởng của bão số 8, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m. Biển động rất mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.