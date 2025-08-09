Bão số 7 giật lên cấp 13, cảnh báo mưa lớn, dông, lốc ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 8-9, tâm bão số 7 ở khoảng 21,3 độ vĩ Bắc; 112,9 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 10–11 (89–117 km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 20–25 km/giờ.



Hướng đổ bộ của bão số 7

Dự báo trong 12 giờ tới, bão đi theo hướng Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/giờ.