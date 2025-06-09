Bão số 7 đã hình thành trên Biển Đông, khả năng tiếp tục mạnh thêm

Đến 16h cùng ngày, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h và suy yếu dần; vị trí ở trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); gió mạnh cấp 9, giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông.

Trong 12 giờ sau đó, bão giữ nguyên hướng, tốc độ di chuyển và mạnh thêm. Đến 4h ngày 8/9, vị trí tâm bão cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Nam Đông Nam với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); cường độ dưới cấp 6.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, sau khi đổ bộ vào Trung Quốc, bão số 7 sẽ yếu nhanh thành vùng áp thấp, nhưng sau đó trôi theo hướng Tây về phía nước ta.

Do đó, hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ khoảng từ chiều và đêm 9-11/9, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 7-8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13. Sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh. Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.