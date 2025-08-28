Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều nay (28/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10-15km/giờ.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, khả năng mạnh lên thành bão. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đổi hướng, theo Tây Tây Bắc, 15-20km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 29/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đang ở cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo, khoảng 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới vẫn giữ nguyên hướng và tốc độ di chuyển, có khả năng mạnh lên thành bão. Nếu mạnh lên thành bão, đây là cơn bão số 6 trên Biển Đông trong năm 2025.

Vào lúc 13h ngày 30/8, tâm áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng, cường độ bão vẫn duy trì ở cấp 8, giật cấp 10.