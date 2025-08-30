Bão số 6 hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền

30/08/2025 19:04

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều nay (30/8), sau khi đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh – Quảng Trị, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Các tỉnh từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng đã có mưa to, cục bộ nơi mưa rất to trên 300mm.

Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới hồi 16h00, ngày 30/8) ở vào khoảng 18,1°N, 106,1°E (trên khu vực Hà Tĩnh – Bắc Quảng Trị). Cường độ gió mạnh nhất cấp 6–7 (39–61 km/h), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20–25 km/h.

bao so 6 hien da suy yeu thanh ap thap nhiet doi tren dat lien hinh anh 1
(Nguồn: nchmf)

Dự báo 4h00 ngày 31/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20 km/h, suy yếu thành vùng áp thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 (vùng biển từ Nam Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, bao gồm đảo Hòn Ngư và Cồn Cỏ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên biển có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9, sóng 2,0–4,0m, biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; sóng 2,0–3,5m, biển động mạnh. Không an toàn cho tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản.

Trên đất liền có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7–8 tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Từ chiều tối 30/8 đến hết 31/8: Thanh Hóa – Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, phổ biến 100–180mm, có nơi trên 300mm. Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Quảng Trị mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40–100mm, có nơi trên 200mm.

Theo vov.vn
https://vov.vn/xa-hoi/bao-so-6-hien-da-suy-yeu-thanh-ap-thap-nhiet-doi-tren-dat-lien-post1226521.vov
Copy Link
https://vov.vn/xa-hoi/bao-so-6-hien-da-suy-yeu-thanh-ap-thap-nhiet-doi-tren-dat-lien-post1226521.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Bão số 6 hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO