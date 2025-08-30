Bão số 6 hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền

Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới hồi 16h00, ngày 30/8) ở vào khoảng 18,1°N, 106,1°E (trên khu vực Hà Tĩnh – Bắc Quảng Trị). Cường độ gió mạnh nhất cấp 6–7 (39–61 km/h), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20–25 km/h.

(Nguồn: nchmf)

Dự báo 4h00 ngày 31/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20 km/h, suy yếu thành vùng áp thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 (vùng biển từ Nam Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, bao gồm đảo Hòn Ngư và Cồn Cỏ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên biển có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9, sóng 2,0–4,0m, biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; sóng 2,0–3,5m, biển động mạnh. Không an toàn cho tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản.

Trên đất liền có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7–8 tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Từ chiều tối 30/8 đến hết 31/8: Thanh Hóa – Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, phổ biến 100–180mm, có nơi trên 300mm. Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Quảng Trị mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40–100mm, có nơi trên 200mm.