Bão số 6 dự kiến hình thành đêm nay, di chuyển nhanh vào đất liền nước ta, gây mưa lớn kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16h ngày 29/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc – 111,8 độ Kinh Đông, thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa. Tâm áp thấp cách bắc Quảng Trị khoảng 590 km về phía đông đông nam, cách thành phố Huế khoảng 450 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm đạt cấp 7 (50–61 km/h), giật cấp 9. Hệ thống này di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 20–25 km/h.

Dự báo trong 12–36 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão khi tiến sát đất liền. Đến 4h sáng 30/8, tâm bão được xác định ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc - 109,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, cách bắc Quảng Trị khoảng 330 km. Cường độ bão có thể đạt cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm trải rộng từ 15 - 20 độ Vĩ Bắc và 107,5 - 113,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp được đánh giá ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, gồm vùng tây bắc Biển Đông và các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng.