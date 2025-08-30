Bão số 6 cách Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị khoảng 210km, giật cấp 10

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cho biết sáng nay (30/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 6 (tên quốc tế là Nongfa, do Lào đặt tên. Nongfa là tên một hồ nước ở Lào).

Lúc 7h sáng, vị trí tâm bão trên khu vực biển Hà Tĩnh - TP Huế, cách khu vực phía Bắc Quảng Trị khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển Tây Tây Bắc, đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, sau đó di chuyển sang Lào, suy yếu và tan dần.