Bão số 6 bắt đầu gây gió giật cấp 8-9 ở đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cồn Cỏ

Hồi 10h ngày 30/8, tâm bão số 6 ở 17,9°N – 107,5°E (biển Hà Tĩnh – Quảng Trị), cách bắc Quảng Trị khoảng 120 km về phía Đông. Gió mạnh cấp 8 (62–74 km/h), giật cấp 10–11. Di chuyển Tây Tây Bắc 20–25 km/h.

(Nguồn: nchmf)

Bão số 6 có gió mạnh cấp 8, giật 10–11, có thể gây gãy đổ cây cối, tốc mái, nguy hiểm với tàu thuyền, lồng bè. Biển động rất mạnh.

Dự báo, 22h ngày 30/8, bão số 6 di chuyển hướng Tây Tây Bắc 20 km/h, vào đất liền Hà Tĩnh – Bắc Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí 18,1°N – 105,3°E (biên giới Việt Nam – Lào). Gió cấp 6, giật 8.

10h ngày 31/8, bão tiếp tục đi Tây Tây Bắc 20 km/h, vào Trung Lào, suy yếu thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 6, Thanh Hóa – TP. Huế (Hòn Ngư, Cồn Cỏ) gió cấp 6–7, gần tâm bão cấp 8, giật 10; sóng 2,0–4,0m, gần tâm bão 3,0–5,0m, biển động mạnh. Bắc vịnh Bắc Bộ gió cấp 6–7, giật 9; sóng 2,0–4,0m. Nước dâng tại Nghệ An – TP. Huế cao 0,2–0,4m. Rất nguy hiểm cho tàu thuyền, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, công trình ven biển.

Tại Nghệ An – Quảng Trị gió cấp 6, giật 8; riêng Hà Tĩnh – Bắc Quảng Trị cấp 6–7, gần tâm bão cấp 8, giật 10.

Từ trưa 30/8 – hết 31/8: Thanh Hóa – TP. Huế mưa to đến rất to, 100–250mm, cục bộ trên 400mm. Trung du, đồng bằng Bắc Bộ mưa vừa – to, phổ biến 50–120mm, có nơi trên 250mm.