Bão số 5 thành cuồng phong, giật cấp 16, lên phương án di dời gần 600.000 dân

Sáng 24-8, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết bão số 5 đã mạnh lên cấp 12-13, giật cấp 16 với sức gió mạnh nhất 118-149km/giờ. Đây là cấp bão rất mạnh, cấp bão ‘cuồng phong’.

Bão đang di chuyển theo hướng Tây, tốc độ chậm lại so với sáng sớm hôm nay và ngày hôm qua, đang ở mức 15km/giờ. Lúc 9 giờ, bão đang cách Nghệ An khoảng 605km, cách Hà Tĩnh khoảng 580km về phía Đông, toạ độ cụ thể tại 17.4 độ Vĩ Bắc; 111.1 độ Kinh Đông.

So với tối qua, bão số 5 đã mạnh lên 2-3 cấp. Dự báo đến 7 giờ sáng mai, bão ở trên vịnh Bắc Bộ, cường độ cấp 12-13, còn có khả năng mạnh thêm. Sau đó bão đi sâu vào đất liền các tỉnh miền Trung.