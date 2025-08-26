Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa lớn tiếp diễn ở nhiều địa phương

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4 giờ ngày 26-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,9 độ vĩ Bắc, 104,5 độ kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ.



Bão số 5 di chuyển sang Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo dự báo, đến 16 giờ ngày 26-8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20 km/giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Tâm vùng áp thấp ở khoảng 19,3 độ vĩ Bắc, 102,1 độ kinh Đông, trên khu vực Trung Lào, với sức gió dưới cấp 6.