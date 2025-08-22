Bão số 5 sắp hình thành cường độ cực đại giật cấp 15, dự báo vào đất liền ngày 25/8

Theo các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (22/8) một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Khoảng đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông, nhiều khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão thứ 11 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và cơn bão thứ 5 trên Biển Đông (có tên quốc tế là Kajiki).

Bão số 5 khi hình thành được dự báo sẽ di chuyển vào đất liền ngày 25/8. Nguồn: NCHMF

Các chuyên gia nhận định, khi vào Biển Đông, bão số 5 di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 20km/h. Khoảng ngày 24/8, khi bão di chuyển tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm khi di chuyển vào vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

“Dự báo ngày 25/8, bão số 5 sẽ di chuyển vào đất liền nước ta”, các chuyên gia cảnh báo.