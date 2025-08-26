Bão số 5 làm 3 người chết, 10 người bị thương, hơn 3.000 nhà ngập

Nguy cơ cao sạt lở đất

Sáng 26/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5 lần thứ 4, sau khi có bão đổ bộ vào đất liền Hà Tĩnh, Nghệ An chiều tối 25/8.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hoàn lưu bão rộng, bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông, gây mưa diện rộng từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ.

Chiều ngày 25/8, bão số 5 đổ bộ vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh với cường độ 11-12, giật cấp 13. Đến sáng sớm 26/8, bão di chuyển sang khu vực Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Mưa lớn gây lũ trên sông Mã (Thanh Hóa) tại trạm Cẩm Thủy là 19,31m, trên báo động (BĐ) 2 là 0,31m, tại trạm Giàng là 4,0m (ở mức BĐ1) và hiện đang lên.

Lũ trên thượng nguồn sông Cả (Nghệ An) tại Thạch Giám đang lên mức 66,98m, trên BĐ1 là 0,98m; trên sông Gianh (Quảng Trị) đã đạt đỉnh trên BĐ1 và đang xuống.