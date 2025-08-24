Bão số 5 giật cấp 16 áp sát Nghệ An và Hà Tĩnh, sơ tán hơn 150 ngàn hộ dân

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 12 giờ ngày 24-8, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 17,4 độ vĩ Bắc; 110,5 độ kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 540 km, cách Hà Tĩnh khoảng 520 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134 - 149 km/giờ), giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ.



Dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ vào miền Trung trong ngày 25-8

Tới 22 giờ ngày 24-8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ vĩ Bắc - 108,7 độ kinh Đông, trên khu vực phía nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 300 km, cách Hà Tĩnh khoảng 270 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16.