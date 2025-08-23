Bão số 5 di chuyển nhanh và mạnh, vào ven bờ Thanh Hóa - Quảng Trị vẫn giật cấp 15

Sáng 23/8, Cục Khí tượng thủy văn tổ chức cuộc họp khẩn nhằm tiếp tục triển khai Công tác ứng phó với những diễn biến mới của cơn bão số 5 (Kajiki) và Công tác khí tượng thủy văn phục vụ Đại lễ A80 của Quốc gia và các hoạt động tại các địa phương.

Theo đó, diễn biến của bão số 5 là một cơn bão mạnh, di chuyển tốc độ nhanh, sức gió mạnh trong bão có thể đạt cấp 12 giật cấp 14-15 gây nguy hiểm cho cả trên biển và trên đất liền như con người, các công trình nhà cửa, tàu thuyền, cơ sở hạ tầng tại các khu vực từ Thanh Hóa tới Quảng Trị.

Đặc biệt, tính chất phức tạp còn có thể xảy ra ở những khu vực mưa lớn trên 200mm diễn ra trong vòng 3 giờ là những nguy cơ rủi ro rất lớn như lũ quét, sạt lở, ngập úng và nguy cơ đề phòng đối với các công trình hồ đập. Thời gian chuẩn bị cho công tác phòng ngừa chỉ còn gần 1 ngày.

Bên cạnh đó, sau khi bão vào đất liền từ ngày 25/8, mưa lớn cũng lan ra khu vực Bắc Bộ trùng vào thời điểm tập luyện cao độ cho các chuỗi sự kiện A80.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Cục KTTV đã yêu cầu các đơn vị tác nghiệp, quan trắc, dự báo tăng cường các ốp quan trắc, tăng các điểm quan trắc lưu động, vận dụng mọi phương tiện kỹ thuật hiện có cũng như trao đổi chia sẻ số liệu quốc tế để phục vụ hiệu quả dự báo, cảnh báo sớm theo phương châm cập nhật liên tục dự báo sát thực góp phần giảm nhẹ nguy cơ rủi ro thiên tai.