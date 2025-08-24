Bão số 5 cách Nghệ An khoảng 600km giật cấp 15, nguy cơ gây thiệt hại lớn

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm đánh giá bão số 5 không kém cơn bão Yagi về gió mạnh và bằng, thậm chí cao hơn, mạnh hơn so với bão Doksuri năm 2017, cũng có hướng di chuyển và tác động tương tự vào khu vực tác động hiện nay của bão số 5, là khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành đã nghe các đơn vị nghiệp vụ báo cáo công tác dự báo cảnh báo về cơn bão số 5.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn cho biết, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy bão số 5 sẽ suy yếu. Bão đang trong giai đoạn phát triển mạnh, khi vào gần bờ sẽ đạt cường độ mạnh nhất.

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cũng nhấn mạnh, với cường độ mạnh, bão số 5 có thể gây thiệt hại rất lớn. Các địa phương cần đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và người dân ven biển. Sức gió mạnh sẽ tác động tới nhà cửa, công trình, cây cối, do đó cần chằng chống cũng như cắt tỉa kịp thời.

“Đặc biệt, cần đề phòng hoàn lưu sau bão, nhất là ở khu vực phía Tây Nghệ An và khu vực Hương Sơn, Hà Tĩnh là những khu vực trọng điểm, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt nặng kéo dài”, ông Luận lưu ý.