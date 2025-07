Bão số 3 Wipha vẫn chưa tan, khu vực nào còn mưa rất lớn?

Mưa lớn tiếp diễn ở nhiều nơi

Trong đêm qua và hôm nay (22/7), ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h đến 15h ngày 22/7 có nơi trên 250mm như: trạm Đồng Giao (Ninh Bình) 253.8mm, trạm Sầm Sơn (Thanh Hóa) 398.6mm, trạm Như Xuân (Thanh Hóa) 374.0mm, trạm Châu Nga (Nghệ An) 316.8mm,…

Từ chiều tối nay đến sáng mai (23/7), khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam Phú Thọ và Sơn La còn mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).