Bão số 3 áp sát, người dân đua nhau bọc ô tô chống ngập, tìm cách 'cứu' xế cưng

Trước cảnh báo mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha) dự kiến đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ chiều 21/7, nhiều chủ xe đã tất bật tìm cách bảo vệ tài sản, đặc biệt là ô tô cá nhân. Phổ biến nhất là kê xe lên cao, chống va đập bằng cách gia cố kính xe bằng xốp, đệm mút hoặc buộc xe vào các loại phao nổi tự chế...

Thực tế, các phương pháp bảo vệ xế cưng này không mới. Vào tháng 9/2024, khi cơn bão lịch sử Yagi quét qua các tỉnh thành miền Bắc, nhiều chủ xe từng áp dụng thành công.

Kể lại kinh nghiệm của mình, chị Lan Anh (phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên cũ) cho biết, khu vực nhà chị ngập sâu từ đêm 8/9/2024 do ảnh hưởng của bão Yagi.

Dù gia đình thiệt hại khá lớn do mưa ngập, song chị Lan Anh cảm thấy may mắn vì vẫn giữ được "cần câu cơm" là chiếc xe Kia Rio bằng cách bọc xe kín mít bằng một tấm bạt rộng 10m. Trong khi nhiều xe cộ ở địa phương mình bị ngập trắng, chị vẫn giữ xe được an toàn theo cách ít người ngờ.