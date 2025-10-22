Bão số 12 suy yếu một cấp, Trung Bộ mưa lớn kéo dài đến hết tháng 10

22/10/2025 18:06

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 22/10, bão số 12 đã suy yếu xuống một cấp, sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11. Dự báo, bão tiếp tục di chuyển về phía Tây Nam và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới khi tiến vào đất liền khu vực Đà Nẵng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (22/10), cường độ bão số 12 đã giảm xuống 1 cấp.
Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách Tp. Đà Nẵng khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng10km/h.

Dự báo 4 giờ ngày 23/10, bão số 12 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h. Vị trí: Ở khoảng 16,5°N-108,8°E, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 100km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ: Suy yếu dần, cấp 8, giật cấp 10.

Lúc 16 giờ ngày 23/10, bão đi theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h. Vị trí: Ở khoảng 15,6°N-107,5°E, trên khu vực phía Tây thành phố Đà Nẵng. Cường độ: Suy yếu dần và hình thành một vùng áp thấp (cấp <>

Hướng đi của bão số 12

Tác động của bão số 12 trên biển, đất liền

Dưới tác động của bão số 12, trên biển có gió mạnh, sóng lớn. Cụ thể vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.

Nước dâng do bão vùng ven bờ: Ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Tp. Đà Nẵng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8m.

Cảnh báo: Ven biển, cửa sông từ Quảng Trị tới Tp. Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do bão gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đường giao thông ven biển ven sông, sạt lở bờ biển. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và triều cường.

Trên đất liền: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều tối 22/10 trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên từ đêm 22/10 đến 24/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 400-600mm, cục bộ có nơi trên 800mm (mưa cường độ lớn tập trung từ đêm 22/10 đến hết ngày 23/10).

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h) ở các xã/phường ven biển từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng: cấp 2.

Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị. Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 3.

Đề phòng nguy cơ xuất hiện dông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Theo vov.vn
https://vov.vn/xa-hoi/bao-so-12-suy-yeu-trung-bo-mua-lon-keo-dai-den-het-thang-10-post1239931.vov
https://vov.vn/xa-hoi/bao-so-12-suy-yeu-trung-bo-mua-lon-keo-dai-den-het-thang-10-post1239931.vov
