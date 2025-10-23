Bão số 12 Fengshen suy yếu, lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 23-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách TP Đà Nẵng khoảng 80 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10-15 km/giờ.



Bão số 12 Fengshen di chuyển thời điểm 1 giờ ngày 23-10. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Đến 13 giờ ngày 23-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, suy yếu dần thành một vùng áp thấp, gió mạnh nhất dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10-15 km/giờ.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông được xác định từ 15,0 độ Vĩ Bắc đến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông, bao gồm vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (trong đó có Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm và Lý Sơn). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, khu vực ven biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.