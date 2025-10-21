Bão số 12 cách Đà Nẵng 450km, mưa lớn đỉnh điểm từ chiều 22-23/10

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (gồm Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, từ sáng 22/10 tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Nước dâng do bão: ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có thể dâng cao 0,3-0,5m.

Toàn bộ tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp triều cường và nước dâng gây ngập úng vùng trũng, sạt lở bờ biển.

Trên đất liền: Từ chiều 22/10, ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.