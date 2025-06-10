Bão số 11 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, 6 tỉnh Bắc Bộ nguy cơ lũ quét, sạt lở

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, sáng nay (6/10), sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20-25km/h.

Đến 19h ngày 6/10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực vùng núi Bắc Bộ, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu thành vùng áp thấp.