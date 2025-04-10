Bão số 11 Matmo vào bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng rạng sáng 6/10, gió giật cấp 12

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 17h ngày 4/10, vị trí tâm bão số 11 Matmo cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Hướng di chuyển của bão số 11 Matmo, cập nhật chiều tối 4/10. Nguồn: NCHMF

Trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển ổn định theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h. Đến 16h ngày 5/10, vị trí tâm bão trên khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 250km về phía Đông Nam. Cường độ bão mạnh cấp 12, giật cấp 15 và có khả năng mạnh thêm. Cường độ cực đại của cơn bão này có thể đạt cấp 13, giật cấp 16.

Các chuyên gia nhận định, từ khoảng chiều 5/10, khi vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), do xu hướng di chuyển có phần lệch bắc nên bão Matmo sẽ ma sát với địa hình đất liền, đồng thời đứt gió trên Vịnh Bắc Bộ khiến bão có thể suy yếu nhanh.

Cụ thể, 12 giờ tiếp theo, bão di chuyển khoảng 20km/h, đi vào khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Đến 4h ngày 6/10, vị trí tâm bão trên vùng bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Cường độ bão mạnh giảm 3 cấp, còn cấp 9, giật cấp 12.