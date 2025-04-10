Bão số 11 Matmo khả năng đi vào Quảng Ninh, Hà Nội liệu có xảy ra mưa lụt?

Sáng nay (4/10), Cục trưởng Khí tượng Thủy văn Nguyễn Thượng Hiền chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác dự báo cơn bão số 11 (Matmo).

Tại đây, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia báo cáo và phân tích các dự báo, cảnh báo sớm về cơn bão này.

Theo đó, đến 13h chiều nay, vị trí tâm bão số 11 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15, tăng 1 cấp so với sáng nay.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và cường độ có thể mạnh lên đến cấp 13.

"Tính toán của chúng tôi cho thấy, về đường đi của bão trong thời gian tới, xu hướng có thể lệch lên phía Bắc. Với hướng di chuyển này, bão khả năng đi vào khu vực giữa Quảng Ninh và Quảng Tây (Trung Quốc). Cường độ bão mạnh nhất ở Quảng Ninh có thể đạt cấp 8-9, những khu vực khác có thể cấp 6-7", ông Hưởng nhận định.

Cũng theo ông Hưởng, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo, từ 19h tối mai (5/10) đến 19h ngày 6/10, mưa lớn tập trung ở phía Đông Bắc Bộ, đặc biệt là Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, phía bắc Tuyên Quang và Lào Cai.

19h ngày 6/10 đến 19h ngày 7/10, vùng tâm mưa thu hẹp và dịch nhanh sang phía Tây.