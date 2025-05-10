Bão số 11 Matmo đang giai đoạn mạnh nhất, thời điểm tác động đất liền nước ta

XEM VIDEO:

Trưa nay (5/10), ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin mới nhất về diễn biến và tác động của cơn bão số 11 Matmo.

Theo đó, đến 11h trưa nay, bão số 11 Matmo đang ở phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16.

Đường đi của bão số 11 Matmo, cập nhật sáng 5/10. Nguồn: VNDMS

Ông Khiêm nhận định, bão số 11 đang trong giai đoạn mạnh nhất. Dự báo, khoảng chiều tối nay, bão sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ nước ta với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

“Sau khi đi vào Vịnh Bắc Bộ, bão di chuyển dọc theo ven biển phía Bắc của vịnh và có khả năng đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) vào khoảng nửa đêm nay đến rạng sáng mai. Cường độ mạnh nhất có thể xảy ra ở phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh với cấp 9-10, giật cấp 12-13”, ông Khiêm thông tin.

Cũng từ 19h hôm nay, bão sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh Đông Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn.