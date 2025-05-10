Bão số 11 Matmo có thể vào Quảng Ninh đêm nay, gió mạnh nhất cấp 8-9

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 17h chiều nay (5/10), vị trí tâm bão số 11 Matmo cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 210km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Trong 10-12 giờ tới, bão vẫn di chuyển hướng Tây Tây Bắc, 20-25km/h. Chiều tối nay, sau khi vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), bão đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ nước ta với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Sau đó, bão có khả năng đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) vào khoảng nửa đêm nay đến rạng sáng mai (6/10). Cường độ bão mạnh nhất có thể xảy ra ở phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh với cấp 8-9, giật cấp 11-12.

Đến 4h sáng mai, vị trí tâm bão trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); cường độ gió cấp 8-9, giật cấp 11.