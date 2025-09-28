Bão số 10 sắp đổ bộ vào Bắc Quảng Trị - Thanh Hóa, chưa giảm cấp

Tối 28-9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 19 giờ, bão đang nằm trên khu vực vùng biển từ Quảng Trị đến Nghệ An, cường độ vẫn duy trì cấp 12, chưa có dấu hiệu suy yếu.
Dự báo trong 3–6 giờ tới, bão số 10 sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây – Tây Bắc, đi vào đất liền khu vực Bắc Quảng Trị và Nghệ An.
Với dự báo như vậy, trên đất liền ven biển các tỉnh Bắc Quảng Trị và Nghệ An sẽ có gió mạnh cấp 10–12, giật cấp 15. Thời gian gió mạnh nhất dự kiến từ sau 21 giờ tối nay (28-9) đến sáng sớm ngày mai.
Do ảnh hưởng của bão số 10, mưa đã bắt đầu từ hôm nay, và sẽ tiếp tục dồn dập trong đêm nay và ngày mai ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Tổng lượng mưa từ đêm nay đến hết sáng 30-9 dự báo đạt 200–350 mm, có nơi trên 500 mm.
Với lượng mưa lớn như vậy, nguy cơ rất cao xảy ra lũ trên các hệ thống sông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt là: Sông Thao, sông Hoàng Long, Sông Mã, sông Cả, sông La (khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).
Mức lũ dự báo có thể lên báo động 2–3, một số nơi trên báo động 3, gây nguy cơ ngập lụt, chia cắt trên diện rộng tại nhiều khu vực.
Dự báo ở Bắc Trung Bộ mưa lớn kéo dài đến hết ngày mai (29-9), ở Bắc Bộ mưa có thể kéo dài đến hết ngày 30-9.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Hà Tĩnh
Chiều tối 28-9, trước thời điểm dự báo bão số 10 đổ bộ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại cảng cá Vũng Áng (phường Vũng Áng), điểm tránh trú bão của người dân phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh được xác định là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp, rất nguy hiểm khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền vào đêm 28-9, đặc biệt là khu vực huyện Kỳ Anh cũ.
Đến nay, tỉnh đã di dời 6.756 hộ với 14.529 người dân đến nơi an toàn, chủ yếu ở ven biển; 3.983 tàu thuyền đã được đưa vào nơi trú ẩn an toàn từ ngày 27-9. Lực lượng công an, quân đội, biên phòng và lực lượng thanh niên tình nguyện đang ứng trực 100% quân số, hỗ trợ chằng chống nhà cửa và bảo đảm an toàn cho người dân.
Về khả năng ứng phó với đợt mưa lớn của hoàn lưu sau bão, 3 hồ thuỷ lợi lớn của Hà Tĩnh đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Hồ Kẻ Gỗ đang ở mức 63,38% dung tích, hồ Sông Rác đạt 61,2%, hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang đạt 47%.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt giải pháp di dời dân, coi đây là biện pháp then chốt để giảm thiểu thiệt hại.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, khi bão đổ bộ ban đêm, công tác xử lý sẽ khó khăn hơn, do đó các địa phương cần nắm chắc địa bàn, rà soát lại phương án, phân công lực lượng, nhất là ở khu vực Kỳ Anh – nơi đã có gió cấp 7-8, dự báo có thể lên tới cấp 11-12, giật cấp 14. Hà Tĩnh cần đặc biệt chú ý các tuyến đê điều, an toàn người dân, tài sản và công trình trọng yếu.