Bão số 10 làm tan hoang 418 trường học Hà Tĩnh, thiệt hại hơn 457 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Lắm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Thịnh (phường Vũng Áng), cho biết, ngoài toàn bộ dãy phòng học, 8 phòng công vụ giáo viên cũng bị cuốn trôi; bàn ghế, bảng bị gió thổi tung ra đồng; nhà giữ xe học sinh bị xô đổ. Toàn trường đều tan hoang và hiện chưa biết khi nào có thể quay lại hoạt động dạy học.

Tại địa bàn thị xã Kỳ Anh (cũ), một số điểm trường bị bão làm hư hỏng, bàn ghế và bảng biểu bị cuốn trôi.

Mưa bão số 10 còn khiến nhiều điểm trường ở các huyện Vũ Quang, Nghi Xuân, Hương Sơn (cũ) bị ngập hoàn toàn do nước lũ.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10, đến ngày 30/9, vẫn còn 143 cơ sở giáo dục đang tập trung khắc phục hậu quả. Các học sinh tại những địa phương này được nghỉ học để đảm bảo an toàn. Sở sẽ sớm có thông báo chính thức về thời gian học sinh trở lại trường.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, cơn bão số 10 đã khiến 418 cơ sở giáo dục trên địa bàn bị thiệt hại nặng nề, với tổng thiệt hại ước tính lên đến hơn 457,7 tỷ đồng.

“Sở GD-ĐT Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, kịp thời thông báo để cán bộ, giáo viên, học sinh chủ động phòng tránh. Lực lượng trực 24/24 được bố trí để bảo quản cơ sở vật chất và đảm bảo thông tin liên lạc, báo cáo kịp thời. Đồng thời, phối hợp sửa chữa, khắc phục thiệt hại nhằm sớm ổn định việc dạy và học”, đại diện Sở GD-ĐT Hà Tĩnh thông tin.