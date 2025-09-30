Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề, Thủ tướng chỉ đạo khẩn hỗ trợ người dân khắc phục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 178 ngày 29-9 yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Lốc xoáy làm đổ sập nhiều ngôi nhà ở xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Thanh Tuấn

Công điện nêu rõ, bão số 10 đổ bộ vào đất liền nước ta với sức gió rất mạnh (vùng tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13-14), phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian lưu bão dài, kèm theo mưa rất lớn trên diện rộng đã gây sức tàn phá rất lớn, thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 23 giờ ngày 29-9, bão số 10 và mưa lũ đã làm 19 người chết, 13 người mất tích, 8 người đang mất liên lạc, 88 người bị thương; trên 105.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng (trong đó riêng Hà Tĩnh 78.842 nhà, Nghệ An 19.977 nhà), 3.371 nhà bị ngập, 2.742 hộ bị cô lập, chia cắt.