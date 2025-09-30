Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề: 26 người chết và mất tích, hàng chục nghìn nhà hư hỏng

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 15 giờ ngày 29/9/2025, Bão đã khiến 13 người tử vong, trong đó riêng Ninh Bình có 9 trường hợp, Hưng Yên 2, Thừa Thiên Huế và Thanh Hóa mỗi địa phương 1 người. Ngoài ra, 13 người khác mất tích, chủ yếu tại Quảng Trị (12 người) và một trường hợp tại Đà Nẵng. 46 người bị thương ở nhiều địa phương. Đặc biệt, tám ngư dân trên tàu cá BĐ 97258 TS (Gia Lai) vẫn chưa có tin tức.

Thiệt hại về tài sản và hạ tầng cũng vô cùng lớn. Toàn khu vực có tới 44.230 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, riêng Hà Tĩnh chiếm hơn 42.900 căn. 824 ngôi nhà khác bị ngập sâu, tập trung nhiều ở Nghệ An. Gần 6.000 héc-ta lúa, hoa màu và 1.338 héc-ta nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi, ngập úng. Hệ thống đê điều, kè biển tại Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị sạt lở nhiều đoạn, có nơi dài hàng chục mét. Tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, tổng chiều dài bờ sông, bờ biển bị sạt lở lên tới hơn 6 km.

Nhiều công trình, nhà cửa... bị hư hỏng sụp đổ do bão số 10

Mưa bão cũng làm giao thông tê liệt với 36 điểm ngầm tràn, nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị chia cắt. Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) ghi nhận hơn 65.000 mét vuông mái tôn nhà máy, văn phòng bị tốc mái. Hệ thống điện lực ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hóa mất điện diện rộng, trong khi hạ tầng viễn thông nhiều nơi hư hỏng nặng. Ngành hàng không buộc phải hủy 42 chuyến bay và hoãn 51 chuyến khác tại các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân.

Ngay từ trước khi bão đổ bộ, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cùng các bộ, ngành và địa phương đã khẩn trương triển khai lệnh cấm biển, sơ tán gần 52.000 người tại các khu vực nguy hiểm, đồng thời huy động hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an và lực lượng tại chỗ hỗ trợ chống bão. Đến nay, các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích ở Quảng Trị và ngoài khơi Gia Lai, khẩn trương sửa chữa nhà cửa, khôi phục điện và viễn thông, đồng thời phân phát nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.