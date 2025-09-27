Bão số 10: Đà Nẵng, Huế bắt đầu di dời dân khỏi vùng nguy hiểm

Chiều 27-9, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế), cho biết các đơn vị, địa phương đang khẩn trương triển khai công tác phòng, chống bão số 10.
Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 27 đến 29-9, trên địa bàn TP Huế được dự báo có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 600mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tính đến 15 giờ ngày 27-9, tổng lượng mưa ghi nhận được đã phổ biến từ 100-250mm. Mưa lớn khiến một số đoạn đường, khu vực thấp trũng trên địa bàn bị ngập sâu.
Theo ghi nhận, tại một số đoạn đường Võ Văn Kiệt, Tam Thai (phường An Cựu), một số đoạn đường tại khu đô thị mới An Cựu... mưa lớn một đoạn tuyến đường này bị ngập, giao thông đi lại khó khăn.
Trước diễn biến phức tạp của bão, TP Huế đã lên phương án di dời 10.132 hộ/32.697 khẩu tại các khu vực xung yếu.
Phương án di dời tập trung vào 3.038 hộ/9.977 khẩu, chủ yếu tại khu vực ven biển, đầm phá.
Tính đến 16 giờ ngày 27-9, các địa phương đã di dời được 123 hộ/387 người. Cụ thể, xã Chân Mây - Lăng Cô đã di dời 119 hộ/371 khẩu và xã Bình Điền đã di dời 4 hộ/16 khẩu đến nơi an toàn.
Đến nay, toàn bộ 1.122 tàu thuyền của thành phố với hơn 8.000 lao động đã về nơi trú tránh an toàn. Các địa phương cũng đã cơ bản thu hoạch xong vụ lúa hè thu, đạt 98,5% diện tích.
Báo cáo ban đầu ghi nhận một nhà của hộ bà Nguyễn Thị Giành (thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Điền) bị tốc mái trên 70%.
Đà Nẵng: Để ứng phó với bão số 10, Đà Nẵng đã bắt đầu sơ tán dân ở khu vực miền núi và lập Ban chỉ huy tiền phương ứng phó.
Hiện nước mưa đã tràn vào một số nơi trũng thấp tại xã Hòa Vang, gây ngập cục bộ khoảng từ 10 – 15 cm.
Trên Quốc lộ 14G từ xã Sông Vàng xuống xã Hòa Vang, địa phương đang liên hệ với Công ty Quản lý cầu đường để phối hợp dọn dẹp, khơi thông đường.
“Mưa từng hồi thì không sao, nhưng mưa dồn dập kéo dài trên một tiếng thì phải sẵn sàng ứng phó ngay. Hiện chưa có vị trí nào phải cấm đường hoặc phải sơ tán dân”, ông Bùi Hồng Trung, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho hay.
Theo ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân, phường đã chủ động triển khai ngay các biện pháp ứng phó với bão số 10 theo phương án đã phê duyệt và các công điện của Chủ tịch UBND TP.
Lực lượng chức năng phường Hải Vân đang khẩn trương khoanh vùng, cảnh báo các điểm dễ sạt lở và tiến hành sơ tán dân. Cụ thể, tại ba thôn Tà Lang, Nam Yên và Phò Nam có khoảng 60 - 70 hộ dân phải sơ tán, hoàn thành trước 17 chiều nay (27-9).
Phường Hải Vân đã kêu gọi tất cả lao động trong rừng phải di chuyển ra ngoài trước 14 giờ chiều nay. Trên địa bàn phường hiện chưa có khu vực nào ngập lụt.
Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã ký Quyết định thành lập Ban chỉ huy tiền phương TP Đà Nẵng ứng phó với bão số 10 và mưa lớn do bão gây ra.
Trưởng ban là ông Hồ Kỳ Minh. Các Phó trưởng ban gồm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP (Phó Trưởng ban Thường trực), Giám đốc Sở NN&MT, Giám đốc Công an TP. Đại diện lãnh đạo các ngành liên quan là thành viên của Ban chỉ huy.
Ban chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có nhiệm vụ chỉ huy phòng chống, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ do bão số 10 gây ra. Thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 10 do Thủ tướng Chính phủ thành lập (nếu có).
Thời gian làm việc của Ban chỉ huy bắt đầu từ 16 giờ 30 ngày 27-9 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.