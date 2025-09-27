Bão số 10: Đà Nẵng, Huế bắt đầu di dời dân khỏi vùng nguy hiểm

Chiều 27-9, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế), cho biết các đơn vị, địa phương đang khẩn trương triển khai công tác phòng, chống bão số 10.﻿

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 27 đến 29-9, trên địa bàn TP Huế được dự báo có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 600mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đoạn đường Võ Văn Kiệt ngập sâu do mưa lớn.

Tính đến 15 giờ ngày 27-9, tổng lượng mưa ghi nhận được đã phổ biến từ 100-250mm. Mưa lớn khiến một số đoạn đường, khu vực thấp trũng trên địa bàn bị ngập sâu.

Theo ghi nhận, tại một số đoạn đường Võ Văn Kiệt, Tam Thai (phường An Cựu), một số đoạn đường tại khu đô thị mới An Cựu... mưa lớn một đoạn tuyến đường này bị ngập, giao thông đi lại khó khăn.

Công an phường An Cựu tổ chức chốt chặn, hỗ trợ người dân ở khu vực nước lũ ngập sâu.

Trước diễn biến phức tạp của bão, TP Huế đã lên phương án di dời 10.132 hộ/32.697 khẩu tại các khu vực xung yếu.