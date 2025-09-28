Bão số 10: Cây đổ trúng ô tô, 6 người mắc kẹt bên trong

Sáng 28/9, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 (Công an TP Đà Nẵng) đã kịp thời giải cứu 6 người mắc kẹt trong ô tô bị cây xanh ngã đè trên đường Phan Hành Sơn (phường Ngũ Hành Sơn).

Khoảng 6h50 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo về sự cố cây đổ đè lên một ô tô đang lưu thông. Chiếc xe do ông N.T.Q. (30 tuổi, trú xã Trà My, Đà Nẵng) điều khiển, trên xe có chở người cao tuổi bị hạn chế khả năng đi lại.