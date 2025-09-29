Bão số 10 Bualoi quần thảo miền Trung nhiều giờ, mái tôn bị vặn xoắn bay như giấy

Tại Thanh Hóa: Sáng 29/9, bão số 10 Bualoi sau khi đổ bộ đã gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng ở tỉnh Thanh Hóa. Từ đô thị đến nông thôn, hàng loạt cây xanh bị quật đổ, mái tôn bay tứ tung, nhiều tuyến phố và khu dân cư ngập sâu trong nước.

Tại phường Hạc Thành, các tuyến đường như Đồng Lễ, Lê Lai, khu vực vòng xuyến con Hạc chìm trong biển nước. Gió mạnh cộng với đất no nước khiến nhiều cây bật gốc, đổ chắn ngang đường, làm hư hỏng hệ thống điện sinh hoạt.

Nhà dân ở Thanh Hoá bị đổ sập một phần. Ảnh: L.D

Dọc đường Lê Lợi, hàng loạt biển quảng cáo, tấm tôn bị gió hất tung, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Mái tôn nhà xưởng cùng vườn cây bị bão làm hư hại nghiêm trọng. Ảnh: L.D

Lực lượng chức năng và địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia di dời dân, cưa cắt cây đổ, mở đường vào các khu bị chia cắt. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.600 hộ với gần 6.500 người phải sơ tán khẩn cấp.

Lực lượng chức năng ở Thanh Hoá hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Hàng nghìn học sinh được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu người dân hạn chế ra đường, không đánh bắt cá, không vớt củi tại sông suối. Các địa phương cũng triển khai trực ban 24/24h, theo dõi diễn biến lũ, bảo vệ đê điều và chuẩn bị sẵn nguồn lương thực cho vùng bị chia cắt.