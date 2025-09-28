Bão số 10 Bualoi: Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, cấm người dân ra đường

Sau một đêm lặng gió, không mưa, từ 6 giờ 30 phút sáng nay (28-9), khu vực ven biển ở TP Huế bắt đầu có mưa lớn kèm gió giật mạnh do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi.

Lúc 6 giờ 30 phút, ở khu vực cửa biển Thuận An đã bắt đầu có gió giật mạnh kèm mưa to.

Sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã phát đi cảnh báo hạn chế người dân ra đường để tránh ảnh hưởng do bão số 10 Bualoi gây ra. Theo đơn vị này, do ảnh hưởng của bão số 10, trong hôm nay, vùng ven biển TP Huế có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; sâu trong đất liền có gió cấp 5, giật cấp 6-7, mưa to, đến rất to; đặc biệt các xã/phường ven biển Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, Vinh Lộc, Phú Vinh, Thuận An, Phong Quảng, Phong Phú, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.