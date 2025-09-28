Bão số 10 Bualoi: Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, cấm người dân ra đường

28/09/2025 07:29

Vùng ven biển ở TP Huế từ sáng sớm nay bắt đầu có mưa lớn, gió giật mạnh do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi. Trưa nay, Huế hạn chế người dân ra đường.

Sau một đêm lặng gió, không mưa, từ 6 giờ 30 phút sáng nay (28-9), khu vực ven biển ở TP Huế bắt đầu có mưa lớn kèm gió giật mạnh do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi.

Lúc 6 giờ 30 phút, ở khu vực cửa biển Thuận An đã bắt đầu có gió giật mạnh kèm mưa to.

Sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã phát đi cảnh báo hạn chế người dân ra đường để tránh ảnh hưởng do bão số 10 Bualoi gây ra. Theo đơn vị này, do ảnh hưởng của bão số 10, trong hôm nay, vùng ven biển TP Huế có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; sâu trong đất liền có gió cấp 5, giật cấp 6-7, mưa to, đến rất to; đặc biệt các xã/phường ven biển Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, Vinh Lộc, Phú Vinh, Thuận An, Phong Quảng, Phong Phú, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bão số 10 Bualoi: Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, cấm người dân ra đường- Ảnh 1.
Mưa ở khu vực cửa biển Thuận An.
Bão số 10 Bualoi: Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, cấm người dân ra đường- Ảnh 2.
Bão số 10 Bualoi: Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, cấm người dân ra đường- Ảnh 3.
Bão số 10 Bualoi: Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, cấm người dân ra đường- Ảnh 4.
Người dân di dời ghe thuyền.
Bão số 10 Bualoi: Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, cấm người dân ra đường- Ảnh 5.
Khu vực dân cư ở cửa biển Thuận An
Bão số 10 Bualoi: Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, cấm người dân ra đường- Ảnh 6.
Một chỗ neo đậu tàu thuyền ở cửa biển Thuận An.
Bão số 10 Bualoi: Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, cấm người dân ra đường- Ảnh 7.
Người dân gia cố lại tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy hải sản.

Vì vậy, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu người dân hạn chế ra đường trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 14giờ ngày 28-9, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt, cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố.

Người dân vùng cửa biển Thuận An chia sẻ lo lắng trước dự báo bão số 10 Bualoi sẽ rất mạnh.

Bão số 10 Bualoi: Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, cấm người dân ra đường- Ảnh 8.
Một chiếc tàu cá neo đậu trên phá Tam Giang, đoạn gần cửa biển.
Bão số 10 Bualoi: Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, cấm người dân ra đường- Ảnh 9.
Khu dân cư xóm Đá, Thuận An trước khi bão số 10 Bualoi gây ảnh hưởng.
Bão số 10 Bualoi: Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, cấm người dân ra đường- Ảnh 10.
Một ngôi chợ bán cá đầm phá Tam Giang vào sáng sớm 28-9.

Ngư dân khẩn trương chạy tàu thuyền đến nơi tránh trú an toàn.

Theo nld.com.vn
https://nld.com.vn/bao-so-10-bualoi-hue-bat-dau-mua-lon-gio-giat-manh-cam-nguoi-dan-ra-duong-196250928070618901.htm
