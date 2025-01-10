Bão số 10 Bualoi: 51 người chết, mất tích, mất liên lạc, thiệt hại 8.016 tỉ đồng

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 6 giờ ngày 1-10, bão số 10 và mưa lũ đã khiến 51 người chết và mất tích, trong đó 29 người chết, 22 người mất tích. Các tỉnh chịu thiệt hại lớn gồm Ninh Bình 9 người, Thanh Hóa 4 người, Lào Cai 3 người, Quảng Trị 3 người. Ngoài ra, có 139 người bị thương và 8 ngư dân trên tàu BĐ 97258 TS ở Gia Lai mất liên lạc từ ngày 27-9.



Trên 20.100 nhà bị ngập do mưa lũ sau bão số 10

Về nhà ở và công trình, có 91 nhà sập đổ, hơn 144.700 nhà bị hư hỏng tốc mái, trên 20.100 nhà bị ngập. Hệ thống giáo dục có 1.076 điểm trường bị ảnh hưởng.

Ước tính thiệt hại sơ bộ hơn 8000 tỉ đồng