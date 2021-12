"Bão Rai sẽ rất mạnh khi vào Biển Đông"

Your browser does not support the audio element.

Sáng nay (15/12), Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai (PCTT) tổ chức cuộc họp ứng phó với cơn bão có tên quốc tế là Rai, dự kiến sẽ vào Biển Đông trong khoảng đêm 17/12 đến sáng 18/12.

Mở đầu cuộc họp, ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT cho biết, hiện nay dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cũng như các đài dự báo quốc tế đang khá thống nhất trong dự báo về cường độ, đường đi, khu vực đổ bộ của bão Rai. Để chủ động ứng phó với cơn bão này, hôm nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với 20 tỉnh, thành dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão.

Ông Trần Quang Hoài chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tại cuộc họp, đại diện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT cho biết, từ 19h ngày 13/12 đến 19h ngày 14/12, các tỉnh khu vực Trung Bộ có mưa rải rác, với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm. Ngoài ra, mực nước trên các sông dao động ở mức báo động 1.