Bão Rai mạnh cấp 14 đã vào Biển Đông

Your browser does not support the audio element.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16h ngày 17/12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 500 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165 km/giờ), giật cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 16h ngày 18/12, vị trí tâm bão ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Bắc Quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165 km/giờ), giật cấp 17.