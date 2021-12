Bão Rai mạnh cấp 13 sắp vào Biển Đông

Your browser does not support the audio element.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1h ngày 16/12, vị trí tâm bão ở khoảng 9,3 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 550 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150 km/giờ), giật cấp 16.