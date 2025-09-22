Bão Ragasa trên Biển Đông mạnh nhất trong lịch sử quan trắc, lên đến cấp 17

Chiều tối 22/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp khẩn với các bộ, ngành và cơ quan liên quan để triển khai ứng phó bão Ragasa – được dự báo là cơn bão số 9 với cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh và hướng thẳng vào đất liền nước ta.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 22/9, bão Ragasa đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025. Vào lúc 16h ngày 23/9, sức gió gần tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông đạt cấp 17, giật trên cấp 17. Đến 16h ngày 24/9, tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 170km về phía Đông, cường độ giảm xuống cấp 14-15, giật trên cấp 17.

Dự báo tới chiều 25/9, vùng tâm bão sẽ ảnh hưởng đến khu vực biển Quảng Ninh – Ninh Bình, với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Mực nước triều tại trạm Hòn Dấu (Quảng Ninh) dự kiến cao nhất 2,6m và thấp nhất khoảng 1,9m, nguy cơ gây ngập úng ở vùng ven biển và hạ lưu sông.