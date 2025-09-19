Bão Ragasa tăng cấp 'thần tốc', di chuyển nhanh trước khi vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 19h ngày 19/9, vị trí tâm bão Ragasa ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 130,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 820km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển hướng Tây Bắc, khoảng 10km/h, có khả năng mạnh thêm. Đến 19h ngày 20/9, vị trí tâm bão cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 680km về phía Đông với cường độ tăng thêm 2 cấp, đạt cấp 11, giật cấp 13.