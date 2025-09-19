Bão Ragasa hình thành, khả năng tiến vào Biển Đông với cường độ rất mạnh

Ngày 18/9, chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa thông tin về diễn biến cơn bão số 8 cũng như nhận định về cơn áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão hướng vào Biển Đông trong những ngày tới.

Biển Đông khả năng đón tiếp cơn bão mới vào ngày 23/9. Ảnh: NCHMF cung cấp

Theo đó, áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông đêm qua (17/9) đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8, tên quốc tế là Mitag. Dự báo, chiều tối mai (19/9), bão đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó suy yếu và tan dần; ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp nước ta.