Bao nhiêu hội đồng trường đại học công lập sẽ bị xóa bỏ?

Bộ GD-ĐT cho biết, trong năm 2024-2025, theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, có 173 cơ sở giáo dục đại học công lập (không tính cơ sở thuộc quân đội, công an) đã thành lập hội đồng trường; 1 cơ sở chưa thành lập hội đồng trường là Trường ĐH Dầu khí Việt Nam.

Hiện, tất cả 41 cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ GD-ĐT đã hoàn thiện hội đồng trường. Đối với nhiệm kỳ 2024-2029 có 6 đơn vị đã thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ mới. Các đơn vị này đã tuân thủ quy định tại Nghị quyết số 19, theo đó Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường (riêng Trường ĐH Mở TPHCM chưa bầu Chủ tịch Hội đồng trường). Đối với nhiệm kỳ 2025-2030, theo kế hoạch ban đầu, có 21 đơn vị sẽ thành lập nhiệm kỳ mới trong năm 2025.

Tuy nhiên, theo Bộ GD-ĐT, thực tế cho thấy mô hình hội đồng trường trong nhiều cơ sở giáo dục công lập chưa phát huy được vai trò thực chất. Hoạt động của Hội đồng trường tại nhiều cơ sở giáo dục công lập còn mang tính hình thức, trùng lặp với vai trò lãnh đạo của Đảng ủy và Ban Giám hiệu, gây lãng phí nguồn lực, thời gian.