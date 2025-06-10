Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa giành vé vào chung kết Vietnam's Next Top Model 2025

Trong tập 10 "Vietnam's Next Top Model" đã được phát sóng, với thử thách chụp hình bìa cho tạp chí, mỗi thí sinh trong Top 6 phải hoàn thành 3 phong cách trang phục giống nhau, để qua từng cú bấm máy. Khán giả và Ban giám khảo nhìn thấy rõ hơn bản sắc, sự tiến bộ và tiềm năng của từng gương mặt.

Trà My từng ghi dấu với khả năng múa uyển chuyển, lần này lại bị chính sở trường của mình làm chùn bước. Những động tác đẹp mắt trở nên dư thừa, khiến Thanh Hằng không giấu nổi sự sốt ruột, trực tiếp thị phạm, truyền cảm hứng để Trà My biểu cảm thời trang đúng chất.