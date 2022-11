Bảo Ngọc đội vương miện 8 tỷ homecoming ở chợ nổi Cái Răng

Trước khi đăng quang Miss Intercontinental 2022, Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng bày tỏ mong muốn có một chuyến homecoming (về nhà) đáng nhớ ở Cần Thơ. Và sau 1 tháng làm Hoa hậu Liên lục địa 2022, cô đã được toại nguyện.

Khác với những người đẹp khác, Bảo Ngọc chọn xuồng khi đi trên chợ nổi Cái Răng - địa điểm nổi tiếng của quê nhà và cũng là nơi gắn bó với cô nhờ các hoạt động thiện nguyện trước đó.

Hoạt động Homecoming của Bảo Ngọc ở Chợ nổi Cái Răng.