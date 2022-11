Bảo Ngọc có đủ tầm làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022?

Chúng tôi mời những ai có uy tín và được công chúng mến mộ vào thời điểm đó, và tôi nghĩ rằng Bảo Ngọc là Á hậu Miss World Vietnam 2022, đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022 - cuộc thi uy tín và danh giá, cô ấy đáp ứng đủ các tiêu chí.



Ông Lê Xuân Sơn phát biểu trong họp báo.

Bảo Ngọc trẻ tuổi nhưng đã thể hiện là một người có trình độ và kinh nghiệm rất nhiều. Mọi người có thể thấy rõ trình độ của Bảo Ngọc về mặt học vấn, tiếng Anh, ứng xử vượt trội so với hầu hết các thí sinh tham gia.

Điều mọi người nghĩ thiếu ở Bảo Ngọc là kinh nghiệm, nhưng tôi nghĩ Bảo Ngọc hoàn toàn không thiếu. Tuy là một người rất trẻ, nhưng Bảo Ngọc đã trải qua cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Miss World Vietnam 2022 và đặc biệt là Hoa hậu Liên lục địa 2022, đều là những cuộc thi lớn, với rất nhiều hoạt động và thử thách khắc nghiệt. Bạn ấy đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm từ các cuộc thi hoa hậu, người đẹp này".

Clip: Bảo Ngọc phản hồi những nghi ngờ về năng lực.

Về phía Bảo Ngọc, cô cũng có lời chia sẻ: "Điều mọi người nghi ngờ về tôi chính là năng lực và bác Sơn đã khẳng định phần nào rồi. Tôi chỉ muốn nói là năng lực mình có không chỉ tính bằng thời gian mà tính bằng khối lượng công việc, độ khó của những thử thách mình đã đi qua.